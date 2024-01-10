В Telegram появился новый вид мошенничества с использованием нейросетей

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram с использованием нейросетей
В России начал распространяться новый вид мошенничества, жертвами которого становятся пользователи мессенджера Telegram. Об этом пишет РБК.
«Сначала преступники получают доступ к аккаунту, затем начинают писать потенциальным жертвам из числа списка контактов его владельца с просьбой перевести деньги. Историю о необходимости помощи преступники подкрепляют голосовым сообщением якобы от лица владельца аккаунта, — пишет издание. — Для аудиосообщения используются нарезки из его реальных старых голосовых сообщений. Аудиосообщение дублируется в личную переписку и во все чаты, где состоит хозяин украденного аккаунта. Затем направляется фото банковской карты с именем и фамилией».
Журналисты подчеркивают, что в отдельных случаях мошенники использовали именно паспортные данные жертв, а для моделирования голоса используют нейросети. Аналогичная схема обмана, хотя и в меньшей степени, применяется в соцсети «ВКонтакте».
Эксперт Диана Селехина рассказала изданию, что центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA регистрирует новую волну мошенничества с кражей Telegram-аккаунтов. За последние 30 дней, по ее словам, выявлено более 500 новых доменных имен, созвучных с названием мессенджера.