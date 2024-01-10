В Telegram появился новый вид мошенничества с использованием нейросетей

«Сначала преступники получают доступ к аккаунту, затем начинают писать потенциальным жертвам из числа списка контактов его владельца с просьбой перевести деньги. Историю о необходимости помощи преступники подкрепляют голосовым сообщением якобы от лица владельца аккаунта, — пишет издание. — Для аудиосообщения используются нарезки из его реальных старых голосовых сообщений. Аудиосообщение дублируется в личную переписку и во все чаты, где состоит хозяин украденного аккаунта. Затем направляется фото банковской карты с именем и фамилией».