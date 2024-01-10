Кровавый кобальт. Как на добыче редкого металла зарабатывают Apple и Tesla

Полтора века назад западная цивилизация богатела на африканских колониях, получая миллиардные прибыли за счет природных ресурсов и рабского труда местных жителей. Сегодня Африка, как и прежде, привлекает иностранные корпорации, но теперь их интересуют не золото и алмазы, а редкие минералы, такие как кобальт — металл, необходимый для производства смартфонов и электромобилей. Больше половины мировых запасов этого токсичного минерала скрыто в недрах Демократической Республики (ДР) Конго — бывшей бельгийской колонии, где, несмотря на отмену рабства, по сей день сохранился рабский труд. О том, как конголезские шахтеры гибнут на кобальтовых рудниках, а компании из США и Китая богатеют на добыче редкого металла, — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Колониальное прошлое

Конго — одна из беднейших стран мира, вторая по площади страна Африки, бывшая колония Королевства Бельгия. В начале прошлого века Конго был личной колонией короля Леопольда II, где активно добывали каучук. На родине король был известен как строитель дворцов и кавалер множества орденов с окладистой бородой. Сейчас Леопольд считается ответственным за многочисленные зверства, страдания и гибель миллионов конголезцев.

За невыполнение нормы сбора каучука и взрослым, и детям отрубали кисть руки. Это было своего рода хитростью — поскольку де-юре наказанием была смертная казнь, но отсеченная кисть руки была доказательством смерти виновного. Практиковался в Конго также детский труд, и тысячи детей погибли от болезней в специальных закрытых школах, где их учили либо работать, либо воевать. Смертность в этих «концлагерях для детей» достигала 50-60 процентов.

Богатый край

Кроме каучука в богатом полезными ископаемыми Конго добывали и различные редкие металлы. К примеру, именно конголезский уран был использован при создании атомных бомб Робертом Оппенгеймером. Впоследствии, в 1945 году, эти бомбы были взорваны Военно-воздушными силами США над городами Хиросима и Нагасаки, убив и покалечив десятки тысяч японцев.

Важный минерал

Сейчас горнодобывающая промышленность — одна из основных статей дохода ДР Конго. Налоги на горные компании в 2019 году составляли 46 процентов государственных доходов.

Важнейшие минералы, добываемые в наши дни в ДР Конго, — медь и кобальт. Медь используют при производстве электропроводки, кобальт — для литий-ионных батарей, аккумуляторов смартфонов, игровых приставок, ноутбуков, смартфонов и планшетов, умных часов и электромобилей — в том числе и Tesla. Именно благодаря кобальту развиваются мировые высокотехнологичные индустрии.

Общемировая добыча кобальта в 2022 году составила 166,2 тысячи тонн, во всей Африке — 117,3 тысячи тонн, из них 111,3 тысячи тонн приходилось на Конго.

Катод и анод

Катод в батарее создают из оксидов цветных металлов (лития, никеля, кобальта, марганца), а анод — из природного или синтетического графита, производимого из нефтяного кокса.

10 граммов кобальта требуется для создания аккумулятора смартфона, а для аккумулятора электромобиля — порядка 20 килограммов.

Основной источник

В ДР Конго запасы кобальта — серебристого токсичного металла, побочного продукта добычи меди и никеля, — составляют до 60 процентов разведанных мировых запасов. Прибыль от добычи получают конголезское правительство, перекупщики кустарно добытых ископаемых и иностранные компании, добывающие металлы (в первую очередь китайские). Биржевые индексы кобальта растут постоянно.

Как сообщает журнал The New York Review of Books, экономика страны выстроена вокруг шахт — а чиновники получают взятки от иностранных посредников, перепродающих права на добычу полезных ископаемых. Простые жители практически ничего не получают от «освоения» бюджетных средств, говорится в публикации.

«Менять что-то стимула у властей нет», — отмечают американские журналисты.

Рабский труд

Условия работы шахтеров в ДР Конго — рабские, утверждает научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения Сиддхартха Кара. Как пишет NPR, запасов кобальта в ДР Конго больше, чем на всей остальной планете, но добывается он горняками-кустарями — внештатными работниками, выполняющими «чрезвычайно опасную работу за несколько долларов в день». Местные называют их creuseurs (с фр. «землекопы»).

«Представьте себе, что гуляете по некоторым из этих горнодобывающих районов и возвращаетесь во времени на несколько веков назад», — говорит Сиддхартха Кара.



«Люди работают там в нечеловеческих, изнурительных, унижающих достоинство условиях. Они используют кирки, лопаты, куски арматуры, чтобы прорубать и рыть землю в траншеях, ямах и тоннелях, чтобы собирать кобальт».

Токсичный металл

Шахты опустошили ландшафт ДРК — были вырублены миллионы деревьев, сильно загрязнен пылью и песком воздух, вода отравлена ядовитыми отходами рудных заводов. Вокруг них — тысячи лачуг из металлических листов и хлама, в которых выживают сотни тысяч людей.

В сезон дождей из-за высокого содержания металлов в почве земля окрашивается в зеленый, отмечает газета The New York Times. Обычно земля буро-красная.

«Кобальт токсичен при прикосновении и дыхании — и сотни тысяч бедных конголезцев прикасаются к нему и вдыхают его изо дня в день. Молодые матери с привязанными к спине младенцами, все вдыхают этот токсичный кобальт», — добавляет Сиддхартха Кара.

Многие из кустарных шахт в ДРК обваливаются, и лавина гравия и породы давит людей. Тысячи людей потеряли руки и ноги, и многим из них вместо протезов поставили металлические прутья арматуры.

«Самое страшное происходит при рытье тоннелей. Вероятно, существует 10-15 тысяч тоннелей, вырытых вручную горняками-кустарями. У них нет опор, вентиляционных шахт, анкеров и тому подобного. Эти тоннели все время обрушиваются, погребая заживо всех, кто там находится, включая детей. Это кончина, которую почти невозможно представить. Я встречал матерей, которые тряслись от горя и рассказывали о своих детях, заживо погребенных в обрушившемся тоннеле. И эти истории никогда не покидают ДР Конго».

Дети, взрослые и коммандос

Дети вынуждены работать на конголезских кобальтовых шахтах с возраста 4-5 лет. Многие из них из-за работы с вредными металлами и ядовитой пылью получают хронические проблемы со здоровьем, болеют и умирают. Большая часть этих детей проведет на шахтах всю жизнь — как и их родители.

Параллельно с этим шахтеров угнетают так называемые коммандос — вооруженные бандиты, которые похищают детей в других частях ДРК и привозят их на рудники. Зарплату рабы отдают угнетателям — всего один-два доллара в день.

«Коррупция позволяет этому ужасу происходить. ДР Конго — раздираемая войной нищая страна, страдавшая от работорговли на протяжении сотен лет. Когда приходят крупные иностранные корпорации, размахивая пачками денег, легко представить себе, какая тут царит коррупция», — говорит Сиддхартха Кара.

Изменить ситуацию

Первый демократически избранный в 1960 году президент Конго Патрис Лумумба обещал направить доходы от огромных запасов полезных ископаемых на благо народа. Через шесть месяцев его свергли, убили, разрубили на куски, растворили в кислоте и «заменили на диктатора, который продал недра Конго кому надо».

Китайский след

Не только европейцы и американцы зарабатывают на конголезских металлах. Большинство шахт в ДРК принадлежат Китайской Народной Республике. В 2009 году бывший президент Жозеф Кабила подписал соглашение с Китаем о доступе к горнодобывающим концессиям в обмен на обязательства построить дороги, больницы, школы и так далее. Вскоре китайские бизнесмены стали контролировать 15 из 19 концессий по добыче меди и кобальта. Китай может контролировать до половины рынка аккумуляторов для смартфонов и ноутбуков.

Задачи конголезских мальчиков

После публикаций западных медиа об ужасах конголезских шахт и сомнений многих покупателей кобальта (Apple) власти ДР Конго пообещали жестко разобраться в вопросе детского труда. Однако по-прежнему в стране можно найти «открытый кустарный кобальтовый рудник размером с два футбольных поля, кишащий детьми».

Альберт Мутава, управляющий рудника, утверждает — правительство не выделяет денег на школы, поэтому родители отправляют своих детей на шахты. Когда местные власти увеличили плату за обучение в шесть раз (что мало кто из родителей мог себе позволить), многих детей отправили на шахты, передает телеканал ABC.

Большинству мальчиков, работающих на шахте Мутавы, от 12 до 16 лет. Они не совсем занимаются добычей полезных ископаемых — эти работы по рытью предназначены для взрослых, работающих на дне ямы. Перед мальчиками стоит еще более трудная задача: перетащить 40-килограммовые мешки с богатой кобальтом землей по стенам шахты и погрузить их в машины.

Для заполнения грузовика требуется 1200 мешков кобальта, каждая бригада заполняет два грузовика — каждый мальчик должен перенести около 240 мешков. Они получают меньше одного доллара в день. После того как кобальт погружен в машины, мальчики пяти-шести лет сбрасывают пустые мешки обратно в яму.

Потеря работы и здоровья

Водители грузовиков на кобальтовых шахтах тоже страдают из-за плохих условий труда — от сидячей работы и нагрузок у них начинаются проблемы со здоровьем. Местные врачи, передает The Washington Post, регулярно диагностируют грыжи и протрузии межпозвоночных дисков. Они причиняют сильнейшую боль, при которой нельзя работать, но китайские компании не защищают своих сотрудников. Те теряют работу и здоровье.

Никаких компенсаций

В 2019 году против компаний Apple, Google, Dell, Microsoft и Tesla был подан судебный иск в Вашингтоне, округ Колумбия. Истцами выступили 14 родителей и детей из ДР Конго. Иск стал результатом полевого исследования Сиддхартхи Кары. Компании обвинили в пособничестве и подстрекательстве к детскому труду, в гибели и ранениях детей кобальтовых рудников. Дети могли работать на рудниках как китайской компании Zhejiang Huayou Cobalt, так и британской Glencore.

Однако, сообщал портал Mining.com в 2021 году, технологическим гигантам удалось избежать выплаты компенсаций и признания вины — в иске не удалось проследить связь кустарных кобальтовых шахт и Apple с другими фирмами. По мнению судьи, «единственная реальная связь в том, что компании покупают рафинированный кобальт у других компаний».

Вечная война

Ситуация усугубляется нестабильной политической обстановкой. Многие районы ДР Конго охвачены террором местных парамилитарных вооруженных банд. Одна из наиболее одиозных группировок — M23, состоящая из бежавших от геноцида тутси.