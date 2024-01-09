Фишинговые сайты предложили блокировать быстрее

Фишинговые сайты, которые маскируются под официальные интернет-ресурсы, смогут оперативно выявлять и блокировать, не дожидаясь решения суда. Над соответствующим механизмом совместно работают Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор.

Ведомства подготовили законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в интернете с применением специализированной информационной системы. Об этом «Парламентской газете» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Усовершенствовать хотят уже запущенную систему обнаружения мошеннических сайтов «Антифишинг», подтвердили «Парламентской газете» в Минцифры. Ведомства обсуждают расширение взаимодействия с Генпрокуратурой по вопросам блокировки фишинговых сайтов. Сейчас с момента обнаружения такого сайта до его блокировки по решению суда может пройти несколько месяцев, при этом Генпрокуратура сможет выносить решение гораздо быстрее, что защитит пользователей от угроз.