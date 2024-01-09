Обнаружен источник рекордно далекого и мощного "радиосигнала пришельцев"

Астрономы выяснили, что зафиксированный летом 2022 года рекордно мощный и далекий всплеск космических радиоволн неизвестного происхождения возник внутри очень компактной группы из семи галактик, расположенной в созвездии Скорпиона.

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Это открытие говорит о необычных условиях возникновения этого "радиосигнала пришельцев", сообщила пресс-служба американского Северо-Западного университета.

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"Без снимков с "Хаббла" мы бы никогда не узнали, возникла ли эта вспышка внутри одиночной галактики или группы взаимодействующих друг с другом галактик. Дальнейшее изучение данной группы галактик, а также других необычных объектов, внутри которых возникают эти загадочные радиосигналы, приблизят нас к пониманию их природы", - заявила научный сотрудник Северо-Западного университета в Эванстоне (США) Алекса Гордон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Гордон и ее коллеги совершили это открытие при анализе снимков, которые были получены орбитальной обсерваторией "Хаббл" при наблюдениях за той частью ночного неба в созвездии Скорпиона, где в июне 2022 года был зафиксирован пока самый далекий, яркий и быстрый радиовсплеск FRB 20220610A. Он примерно в четыре раза превзошел по силе все остальные вспышки подобного рода, что заставило фактически всех астрономов мира искать возможный источник этого "радиосигнала пришельцев".

Полученные "Хабблом" снимки помогли исследователям уточнить положение этого сверхмощного и короткого космического радиосигнала и обнаружить, что он возник не внутри одиночной галактики, как изначально предполагали первооткрыватели вспышки, а в компактной группе, состоящей сразу из семи галактик. Все они расположены на небольшом расстоянии друг от друга, что говорит об их постоянных гравитационных взаимодействиях.

По информации исследователей, за всю историю астрономических наблюдений лишь три других быстрых радиовсплеска были зафиксированы учеными в тесных группах галактик, которые при этом активно производили новые звезды. Это указывает на необычные условия и механизмы возникновения вспышки FRB 20220610A, а также свидетельствует в пользу того, что в зарождении этого радиовсплеска играли важную роль процессы звездообразования и порождаемые ими популяции молодых звезд.

Как надеются Гордон и ее коллеги, дальнейшее изучение галактик, породивших эту вспышку, позволит астрономам сузить круг возможных прародителей FRB 20220610A и раскрыть те физические принципы, которые породили данный рекордно мощный и короткий радиосигнал, не похожий по многим физическим свойствам на другие радиовспышки, зафиксированные астрономами за все время наблюдений.

О "радиосигналах пришельцев"

Загадочные FRB-всплески были случайно открыты в 2007 году во время наблюдений за нейтронными звездами-пульсарами в австралийской обсерватории "Паркс". Они представляют собой очень короткие и при этом мощные радиосигналы с необъяснимой периодической структурой, источник которых расположен на огромном расстоянии от Земли. Астрономы не могут точно сказать, как возникают FRB-вспышки, а также почему лишь небольшая часть из них повторяется.