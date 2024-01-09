NASA отложило миссию по высадке астронавтов на Луне

NASA приняло решение отложить на год запуск миссий Artemis II и Artemis III по высадке людей на Луну. Об этом сообщил директор управления агентства Билл Нельсон, передает ТАСС.

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Он отметил, что главным приоритетом NASA является безопасность. В связи с этим, по словам Нельсона, агентство хочет дать командам Artemis больше времени, чтобы «справиться с трудностями, связанными с первыми разработками, операциями и интеграцией».

Директор NASA уточнил, что запуск Artemis II был перенесен на сентябрь 2025 года, а Artemis III — на сентябрь 2026 года. Изначально планировалось выполнить их осенью 2024 и 2025 годов соответственно.