Выпавший из салона Boeing смартфон остался в рабочем состоянии

Смартфон остался в рабочем состоянии после падения с высоты почти пяти километров. Об этом пишет «Российская газета».

Напомним, что в небе над Портлендом в ночь с 5 на 6 января произошел авиаинцидент. У самолета авиакомпании Alaska Airlines при взлете вырвало часть корпуса. Пассажиры не пострадали, но некоторые их вещи вылетели в образовавшийся проем.

Часть фюзеляжа позднее была обнаружена во дворе одного из домов Портленда. Кроме того, прохожий нашел на обочине дороги смартфон, принадлежавший пассажиру Джонатану Бейтсу.

Гаджет оказался исправным. Находившиеся в нем фотографии позволили отыскать владельца.

«Телефон был чистым, без царапин и лежал под кустом», — отметил Бейтс после получения смартфона.