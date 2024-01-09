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Летящий к Луне модуль Peregrine теряет топливо и энергию

Утечка топлива на запущенном в понедельник частном лунном посадочном модуле Peregrine продолжается, сообщает «Интерфакс».

Летящий к Луне модуль Peregrine теряет топливо и энергию
© Astrobotic Technologies

Компания-разработчик Astrobotic уведомила, что аппарат начнет терять солнечную энергию примерно через 40 часов.

Ранее агентство Associated Press отмечало, что в связи с отказом двигательной установки и критической потерей топлива миссия модуля Peregrine оказалась обреченной. Из-за возникших проблем стало очевидно, что запланированная посадка на Луну 23 февраля не состоится.

Наука и техника
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