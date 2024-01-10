Российские ученые разработали нейросеть с «долговременной памятью»

В МГУ в рамках гранта «Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному» созданы инновационные нейросетевые модели памяти, которые имеют схожесть с человеческой памятью. Об этом поделился информацией ректор университета, академик РАН Виктор Садовничий.

Разработанная модель памяти представляет собой аналог с использованием рекуррентных сетей и трансформеров, обученных специальным образом, что придаёт им эффективность в решении сложных задач. Новая модель памяти позволяет алгоритмам использовать «долговременную память», ранее недоступную программам, и обнаруживать зависимости между отдалёнными во времени событиями.

Ректор подчеркнул, что реализация этого проекта способствует пониманию того, как информация кодируется в нервной системе человека. Это также поможет перенести биологические принципы кодирования информации на системы нейроморфного искусственного интеллекта. В рамках исследования был создан искусственный синапс на основе полупроводниковых нанокристаллов, способный кодировать информацию с использованием импульсов и обладающий как кратковременной, так и долговременной памятью. Эти результаты открывают новые перспективы в области создания фотоэлектрических структур, которые могут стать основой будущих нейроморфных систем.