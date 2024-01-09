Робот-ассистент от Samsung заменит собой проектор

Samsung на выставке CES 2024 представила обновленного робота Ballie. Этот сферический помощник предлагает новую функцию: он способен проецировать изображения на стены, потолок и пол, при этом сопровождая пользователей по всему дому.

На презентации, где Ballie был в желтом цвете, компания продемонстрировала его возможности проекции: от видео для домашних питомцев до трансляции видеозвонков и видео для тренировок. По словам Samsung, это первый в мире проектор, автоматически настраивающий изображение в зависимости от расстояния, освещения и даже позы пользователя.