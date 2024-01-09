$90.40+0.7298.98-0.21
Войти в почту

Обновленный робот Ballie от Samsung заменит проектор

Samsung на выставке CES 2024 представила обновленного робота Ballie. Этот сферический помощник предлагает новую функцию: он способен проецировать изображения на стены, потолок и пол, при этом сопровождая пользователей по всему дому.

Робот-ассистент от Samsung заменит собой проектор
© Ferra.ru

На презентации, где Ballie был в желтом цвете, компания продемонстрировала его возможности проекции: от видео для домашних питомцев до трансляции видеозвонков и видео для тренировок. По словам Samsung, это первый в мире проектор, автоматически настраивающий изображение в зависимости от расстояния, освещения и даже позы пользователя.

Ballie также может исполнять функции умного помощника по дому, управляя освещением, бытовой техникой, включая стиральные машины, и уделяя внимание домашним животным.

Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости