Ученые выяснили спустя 150 лет, почему моча имеет желтый цвет

Моча имеет желтый цвет из-за находящегося в ее составе билирубина, пишет журнал Nature Microbiology. Ученые пытались объяснить эту особенность последние 150 лет, и в ходе недавнего исследования выяснилось, что пигмент попадает в кишечник, откуда он может либо выводиться из организма, либо частично реабсорбироваться.

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Исследование проводили специалисты из Университета Мэриленда и Национального института здравоохранения. Анализ показал, что микроорганизмы в кишечнике могут преобразовывать билирубин в другие молекулы.

Кишечные микробы кодируют фермент билирубинредуктазу, который превращает билирубин в бесцветный побочный продукт, называемый уробилиногеном. <...> Замечательно, что повседневное биологическое явление так долго оставалось необъяснимым, и наша команда рада возможности объяснить это, — заявил ведущий автор исследования Брэнтли Холл.

Ученый отметил, что это открытие играет решающую роль для врачей при диагностике широкого спектра болезней. Помимо этого, новое исследование может привести к другим достижениям в медицине и помочь людям бороться с такими заболеваниями, как желтуха и воспалительные заболевания кишечника.