Число подписчиков Telegram Premium выросло до 5 млн

Создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров сообщил, что преимуществами подписки Telegram Premium теперь пользуются более 5 млн человек.

© Чемпионат.com

Это на 1 млн больше, чем в начале декабря — таким образом, за месяц число подписчиков Telegram Premium выросло на 25%.

При этом стоит отметить, что на новогодних праздниках подписку на год можно было оформить с большой скидкой (от 30% до 45% в зависимости от региона). Кроме того, в последнее время Telegram Premium массово разыгрывают сообщества, чтобы получить бонусы для оформления и так далее.