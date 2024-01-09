Биолог объяснил, что случится с Землей, если из океана выловить всю рыбу

Океан занимает большую часть поверхности нашей планеты. В нём обитает огромное количество растений, микробов, червей, кораллов, крабов, рыб. Но что произойдёт, если рыб там не станет совсем?

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Рыбы выступают в роли как хищников, так и добычи в экосистемах океана. Питаются рыбой тысячи видов животных, в том числе и люди. Более того, исследования показали, что некоторые растения получают 70% азота из лосося, который погибает на берегах рек или вблизи них. Что касается людей, то рыба и другие морепродукты являются важным источником белка для почти 3 миллиардов человек.

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Получается, что рыба - это больше, чем просто еда. В экосистемах коралловых рифов растительноядные рыбы контролируют рост водорослей, постоянно выедая их. Без их помощи водоросли бы быстро разрастались и могли бы задушить коралл.