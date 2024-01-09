Китайские власти научились взламывать iPhone

В Китае разработали систему идентификации пользователей сервиса Apple AirDrop на iPhone для жесткого контроля нежелательного контента, сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство Пекина. С помощью нового сервиса сотрудники полиции уже выявили людей, которых подозревают в распространении запрещенной информации.

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Это повышает эффективность и точность раскрытия дел и предотвращает распространение неуместных изображений и контента, оказывающего на граждан дурное влияние, — говорится в сообщении.

Уточняется, что разработчики создали метод взлома зашифрованного журнала iPhone для дальнейшей идентификации телефонных номеров и e-mail устройств, подключающихся к нему через AirDrop. При этом ранее представители Apple заявляли, что взломать сервис невозможно, поскольку там используется сложный протокол шифрования TLS.