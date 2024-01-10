В Китае представили дешевую альтернативу Apple Vision Pro

Китайская компания Xreal представила новые очки дополненной реальности (AR). Об этом сообщает издание GSMArena.

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Выпущенное устройство имеет форм-фактор обычных очков. Девайс получил линзы-экраны и две установленные в дужку камеры, которые позволяют записывать пространственное видео. Каждый экран Air 2 Ultra имеет разрешением 1080 пикселей, частоту 120 герц, яркость 500 нит и угол обзора 52 градуса.

По словам производителя, камеры и ПО очков можно использовать для отслеживания объектов с шестью степенями свободы (6DoF). Также потребитель может управлять девайсом руками, не используя внешние контроллеры. По словам журналистов, Xreal Air 2 Ultra можно считать дешевой альтернативой Vision Pro от Apple, оцененной в 3499 долларов. Китайский девайс стоит 700 долларов, или около 63 тысяч рублей.

Авторы издания отметили, что, в отличие от других устройств дополненной реальности, гаджет Xreal имеет вес 80 граммов, который удалось достичь благодаря титановому корпусу. Новая гарнитура появится в продаже в марте.