Международная логистическая компания DHL впервые в истории отправила на Луну коммерческую посылку. В ней находился набор сувениров с Земли, сообщает портал Collect Space.

© Astrobotic/DHL

В рамках проекта MoonBox компания приняла более 100 тыс. заявок от желающих доставить на спутник Земли памятные предметы. Для первой партии отобрали 150 объектов, куда, в том числе вошли камень с вершины горы Эверест, капсула времени из Бельгии, подборка постов с интернет-форума Reddit, письмо космического туриста своему покойному отцу-астронавту и физическая копия криптовалютного жетона догикоин, ставшего интернет-мемом.

Земная посылка отправилась к Луне вместе с зондом Peregrine («Сапсан») американской частной аэрокосмической компании Astrobotic на борту ракеты Vulcan, построенной объединением United Launch Alliance (совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin). Peregrine должен спуститься на лунную поверхность вблизи вулканических холмов Груйтуйзена в Заливе Вязкости на видимой стороне небесного тела.