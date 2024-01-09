Apple раскрыла подробности о запуске Vision Pro

На релизе для Apple Vision Pro будут доступны более 150 специальных игр, а также фильмов и сериалов в формате Spatial Video. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на официальное заявление компании Apple.

Хотя Vision Pro совместим со всеми телешоу и фильмами, доступных в Apple TV, компания переработала некоторые проекты в формат Spatial Video. Spatial Video предлагает объемное воспроизведение видео и аудио, что делает контент более захватывающим и иммерсивным.

Неадаптированные сериалы и фильмы отображаются в двухмерном пространстве. Дисплеи Vision Pro способны имитировать экран с 30-метровой диагональю. При этом изображение имеет разрешение 4К и поддерживает HDR.

На релизе Vision Pro также получит поддержку более 250 игр из Apple Arcade, которые будут воспроизводиться в режиме 2D. Кроме того для устройства были созданы специальные «пространственные игры» вроде Game Room, What the Golf? и Super Fruit Ninja. Apple заявляет, что в этих играх используются возможности Vision Pro по вовлечению пространства вокруг людей в геймплей, обеспечивающие «уникальный и увлекательный» опыт.