В ноутбуке Huawei нашли чип, изготовленный по техпроцессу 5 нм

Разборка ноутбука Huawei показала, что процессор, изготовленный по техпроцессу 5 нм, на самом деле был сделан на Тайване компанией TSMC. Ранее предполагалось, что чип произведен китайской компанией SMIC.

Так, ноутбук Qingyun L540 работает на процессоре, изготовленном TSMC в 2020 году; примерно в это время США ввели санкции против полупроводниковой промышленности Китая. Об этом сообщает исследовательская компания TechInsights.

В августе прошлого года Huawei уже привлекала к себе внимание американских властей после появления смартфона Mate 60 Pro с процессором Kirin, изготовленным по техпроцессу 7 нм. Этот чип был произведен компанией SMIC и только на пару-тройку лет отставал от новейших образцов. Чип поднял вопрос об эффективности санкций против Китая.

В случае же ноутбука Qingyun L540, процессор Kirin 9006C был произведен тайваньской TSMC в третьем квартале 2020 года.

Акции китайской SMIC подешевели на этой новости на 2%. В целом Huawei вкладывает в исследования и разработки в области чипов миллиарды долларов, также компания построила сеть собственных фабрик для производства полупроводниковых продуктов. Финансовую поддержку Huawei в этом вопросе оказывает правительство Китая.