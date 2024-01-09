Представлен ноутбук Lenovo, способный переключаться между Windows и Android

Lenovo представила новый гибридный ноутбук ThinkBook Plus Gen 5 на выставке CES 2024, который способен переключаться между операционными системами Windows и Android.

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Гибридный дизайн новинки позволяет отсоединить 14-дюймовый 2.8K OLED экран от клавиатурной базы, превращая его в Android-планшет. При повторном подключении к базе, девайс автоматически переходит в режим Windows.

Начальная цена устройства составляет $2000.

В основе гибридного устройства лежат два процессора: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 для планшетной части и Intel Core Ultra 7 для базы.

Это позволяет каждой части функционировать независимо, когда это необходимо, с базой, работающей как самостоятельное Windows-устройство при подключении к внешнему монитору.