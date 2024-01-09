Представлены смартфоны ASUS ROG Phone 8 и 8 Pro с водозащитой

Компания ASUS обновила линейку игровых смартфонов ROG Phone, сосредоточив внимание на играх и одновременно улучшив общие функции устройств. Новинки оснащены новейшим чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и имеют защиту от брызг и пыли по стандарту IP68.

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Отличия между ROG Phone 8 и 8 Pro заключаются лишь в вариациях памяти и во внешнем виде: цвета корпуса и матричный мини-экран на крышке у Pro-модели.

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Обе новинки оснащены 6,78-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED LTPO с разрешением FullHD+ (1080×2400 пикселей) с частотой обновления до 165 Гц, частотой дискретизации 720 Гц и поддержкой HDR10. Пиковая яркость достигает 2500 нит. Экраны покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Поддерживается 107% охват цветового охвата DCI-P3.

Аппаратная основа

Производительность семейства ROG Phone 8 обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. ASUS ROG Phone 8 Pro подучил до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS4.0. ASUS ROG Phone 8 имеет максимум 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти UFS4.0. Также стоит отметить улучшенную систему охлаждения, которую можно дополнить съёмным кулером AeroActive Cooler X (крепится к задней крышке на магнит).

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Ёмкость аккумуляторов у обоих гаджетов достигает 5500 мАч. Поддерживается беспроводная зарядка на 15 Вт и проводная зарядка мощностью 65 Вт. От 0 до 100 процентов устройство зарядится за 39 минут. Время автономной работы составляет 17 часов в режиме веб-серфинга и 3,42 часа в таких играх, как Genshin Impact.

Камеры

На задней панели смартфонов установлена тройная основная камера:

главный модуль Sony IMX890 на 50 Мп, 1/1,56", 1 мкм, f/1.9, PDAF, ЭФР 23,8 мм, 6-осевая Gimblal OIS;

широкоугольный датчик на 13 Мп, f/2.4, угол захвата 120 гр., ЭФР 12,7 мм;

телеобъектив на 32 Мп, f/2.4, оптический зум 3x, OIS.

Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп (8 Мп в бининге), угол захвата 90 гр.

Прочее

Варианты подключения серии ASUS ROG Phone 8 включают 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 5.3, GPS/ A-GPS/ NavIC., NFC, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB Type-C. Датчики: акселерометр, датчик внешней освещенности, электронный компас, гироскоп, воздушный триггер и датчик приближения. Также имеется встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, и поддерживается функция распознавания лиц.

ASUS оснастила свои смартфоны тремя микрофонами с поддержкой собственной технологии шумоподавления компании. В комплект поставки входят приемники с 5 магнитами и динамики с 5 магнитами, работающие по технологии Dirac Virtuo. Размеры ASUS ROG Phone 8 и ASUS ROG Phone 8 Pro составляют 163,8×76,8×8,9 мм, вес – 225 граммов. Работают обе новинки под управлением Android 14 с прошивкой ROG UI.

Сроки выхода, цена

Оба смартфона появятся в Европе и Великобритании в феврале этого года. ASUS ROG Phone 8 доступен в цветах Phantom Black и Rebel Grey. ROG Phone 8 Pro предлагается в единственном оттенке Phantom Black.

Цена ASUS ROG Phone 8:

16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $1099.

Цена ASUS Phone 8 Pro: