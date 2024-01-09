Создано зеркало, которое по лицу определяет инсульт и депрессию

Канадская медтех-компания NuraLogix представила на выставке CES 2024 «волшебное зеркало» Anura MagicMirror, которое сканирует лицо человека, а также некоторые сосуды под кожей, и на основе полученных данных определяет признаки десятков заболеваний. Об этом сообщает издание CNET.

© YouTube/NuraLogix Corporation

Anura MagicMirror представляет собой настольное устройство с 21,5-дюймовым экраном, камерами и другими сенсорами. Оно сканирует лицо человека, анализируя прежде всего кровоток. Гаджет использует запатентованную технологию трансдермальной оптической визуализации для обнаружения сосудов лица. Алгоритмы машинного обучения используют данные для анализа более чем 100 параметров здоровья.

В NuraLogix утверждает, что MagicMirror может предоставлять информацию об артериальном давлении, индексе массы тела, вариабельности сердечного ритма, частоте пульса, частоте дыхания и возрасте кожи лица. Устройство также может дать оценку риска возникновения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, гипертонии, жировой болезни печени и многого другого. Также устройство предлагает оценку риска психического здоровья и выявляет, например, признаки тревожного расстройства и депрессии.

Сканирование лица длится всего 30 секунд. По итогу пользователь получает информацию о потенциальных патологиях.