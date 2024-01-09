Сверхскоростной Wi-Fi 7 получил официальную сертификацию

Wi-Fi 7, новейший стандарт беспроводной связи, наконец получил официальную сертификацию.

© Unsplash

Технология, разработанная Институтом инженеров электротехники и электроники, представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими версиями.

Она обеспечивает вдвое большую пропускную способность по сравнению с Wi-Fi 6, расширяясь с 160 МГц до 320 МГц. Это позволяет достигать многогигабитных скоростей для устройств и повышает пропускную способность.

Одной из ключевых особенностей Wi-Fi 7 является функция Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет устройствам одновременно передавать и принимать данные по нескольким каналам, а не только через 2.5 ГГц или 5 ГГц.

Это снижает задержки и повышает надежность сети. Как отметил Виджай Нагараджан, вице-президент по маркетингу в Broadcom, MLO «избегает перегрузок и значительно снижает задержки, заложив основу для цифрового погружения и связанного мира».