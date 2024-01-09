Раскрыта природа «волшебных островов» на спутнике Сатурна

Исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио (США) нашли причину появления «волшебных островов» на Титане. Исследование было основано на данных миссии «Кассини» и компьютерном моделировании.

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Титан – крупнейший спутник Сатурна. Его окутывает плотная, насыщенная метаном атмосфера, а поверхность покрыта темными дюнами из органического материала и морями жидкого метана и этана.

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Ранее на радарных снимках морей Титана заметили необычные объекты, а именно движущиеся яркие пятна. Они могли сохраняться от нескольких часов до нескольких недель.

Объекты получили название «волшебные острова». Ученые впервые заметили их в 2014 году благодаря миссии «Кассини-Гюйгенс», но не смогли раскрыть их природу. По одной из версий, это волны на поверхности морей, по другой – плавучие острова из твердых частиц или пузырьков газообразного азота.

Авторы нового исследования связали появление островов с атмосферными явлениями. Они отметили, что верхние слои атмосферы Титана насыщены разнообразными органическими молекулами. Молекулы могут собираться в комки, замерзать и оседать на поверхность спутника.

Моделирование показало, что твердые частицы не будут растворяться в метановых озерах Титана, поскольку те уже насыщены органикой. Если скопления окажутся достаточно крупными и пористыми, то смогут какое-то время сохранять плавучесть.

Ученые отметили, что отдельные глыбы слишком малы, чтобы оставаться на плаву. Однако если большое количество органического материала скопится у берега, крупные куски способны отколоться и уплыть – как айсберги от земных ледников.

«Благодаря сочетанию большего размера и правильной пористости эти органические ледники могли бы объяснить феномен волшебного острова», – рассказали авторы научной работы.

Исследование помогло раскрыть еще одну тайну Титана – почему его «водоемы» обладают гладкой поверхностью. Эта особенность может быть связана с тонким слоем замороженных твердых частиц, покрывающих моря и озера, сообщает Geophysical Research Letters.