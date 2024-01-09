ОАЭ построят шлюзовой модуль для западной лунной станции Gateway

ОАЭ вместо России построят шлюзовой модуль для западной лунной станции Gateway
ОАЭ построят шлюзовой модуль для западной перспективной окололунной станции Gateway. Об этом пишет SpaceNews.
Шлюзовой модуль будет использоваться для выхода астронавтов в открытый космос и стыковки со станцией космических кораблей. Создание изделия должно завершиться в 2030 году и станет вкладом ОАЭ в программу Artemis.
«Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты отмечают исторический момент в сотрудничестве наших стран в космосе и будущем освоения космоса человеком», — сказал глава НАСА Билл Нельсон.
Издание напоминает, что изначально шлюзовой модуль для Gateway должна была построить Россия, однако этого не случилось из-за выхода страны из программы Gateway.
В апреле 2018 года Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.