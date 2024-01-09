Ученые обнаружили область мозга, отвечающую за «активацию» любви

Ученые обнаружили процесс в мозге, который заставляет людей влюбляться и превозносить возлюбленных над окружающими. Как сообщает Independent, соответствующее исследование провели ученые из Австралийского национального университета.

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Известно, что романтическая влюбленность связана с выбросом гормона окситоцина — он вызывает у человека эйфорию и чувство привязанности. При этом современная наука до сих пор не знает, как именно развивается этот процесс в мозге со временем.

В новой научной работе исследователи изучили 1556 молодых людей, которые считают себя влюбленными. С помощью опроса ученые пытались выявить эмоциональную реакцию людей на своих партнеров, а с помощью МРТ исследовали, в каких областях мозга сильнее всего проявляются эти чувства.

Результаты показали, что влюбленные склонны искажать внимание и воспоминания относительно возлюбленных. Изучение мозга же доказало, что романтическая любовь наиболее сильно проявляется в тех областях, которые связаны с эмоциями, вознаграждением и мотивацией.

В ходе исследования ученые также предположили, что во время романтической любви важную роль играет не только окситоцин, но и другой гормон — дофамин. Он отвечает за чувство удовольствия при достижении своей цели и играет важную роль в системе вознаграждения. Эта теория подтверждает представление о том, что влюбленность, как явление человеческой психики, развилось на основе уже существовавших нейронных механизмов.