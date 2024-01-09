Представлен выявляющий у кошек и собак аритмию фитнес-трекер

На выставке CES 2024 в Лас-Вегасе компания Invoxia представила фитнес-трекер с искусственным интеллектом Minitailz Smart Pet Tracker, предназначенный для кошек и собак. Minitailz – это GPS-трекер и устройство для здоровья домашних животных, способное измерять частоту дыхания и показатели сердечной деятельности, предупреждая владельцев о возможных проблемах. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Invoxia утверждает, что Minitailz способен отслеживать аномалии в поведении домашних животных, которые могут указывать на проблемы со здоровьем. В частности, гаджет различает такие фазы, как ходьба, бег, царапание, еда, питье, лай и отдых.

Гаджет собирает подробную статистику о работе сердца, точность которой составляет от 97 до 99%. Благодаря ей, Minitailz может обнаруживать фибрилляцию предсердий у домашних животных, то есть признаки аритмии. Подробные отчеты о состоянии здоровья питомца появляются в мобильном приложении.

Встроенная SIM-карта с технологией GPS позволяет отслеживать маршруты животного или определять его местонахождение в случае его потери. Существует также функция барьера, которая уведомляет пользователя в случае выхода питомца за отмеченную в приложении территорию.