Представлен выявляющий у кошек и собак аритмию фитнес-трекер

Анонсирован фитнес-трекер для животных, который выявляет проблемы со здоровьем у кошек и собак
На выставке CES 2024 в Лас-Вегасе компания Invoxia представила фитнес-трекер с искусственным интеллектом Minitailz Smart Pet Tracker, предназначенный для кошек и собак. Minitailz – это GPS-трекер и устройство для здоровья домашних животных, способное измерять частоту дыхания и показатели сердечной деятельности, предупреждая владельцев о возможных проблемах. Об этом сообщает издание MacRumors.
Invoxia утверждает, что Minitailz способен отслеживать аномалии в поведении домашних животных, которые могут указывать на проблемы со здоровьем. В частности, гаджет различает такие фазы, как ходьба, бег, царапание, еда, питье, лай и отдых.
Гаджет собирает подробную статистику о работе сердца, точность которой составляет от 97 до 99%. Благодаря ей, Minitailz может обнаруживать фибрилляцию предсердий у домашних животных, то есть признаки аритмии. Подробные отчеты о состоянии здоровья питомца появляются в мобильном приложении.
Встроенная SIM-карта с технологией GPS позволяет отслеживать маршруты животного или определять его местонахождение в случае его потери. Существует также функция барьера, которая уведомляет пользователя в случае выхода питомца за отмеченную в приложении территорию.
Версия Minitailz для собак уже доступна на веб-сайте Invoxia, а запуск модели для кошек запланирован на март 2024 года. Обе версии стоят $99 (примерно 9 тыс. руб. по курсу на 9 января 2024 года).