В Сибири найдены пушечные ядра XVIII века

В ряде острогов Новосибирского Приобья располагались пушки, выяснили ученые Института археологии и этнографии СО РАН. Они пришли к такому выводу, исследовав «огненные припасы» начала XVIII века, сообщает РИА «Новости».

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В XVII веке происходило присоединение к России обширных сибирских территорий. При этом стрельцы и казаки использовали артиллерийское вооружение.

Пушки наличествовали в Уртамском, Умревинском, Чаусском и Бердском острогах. Археологические исследования показали, что в Умревинском остроге хранилось большое собрание ядер. Они обладали разным калибром, что указывает на наличие нескольких (до пяти) пушек. В Бикатунской и Кузнецкой крепостях мог располагаться десяток пушек. Ученые также отметили места единичных находок ядер в регионе.

Археологи отметили, что обнаружение ядер указывает на наличие в острогах различных пушечных стволов, даже если эта информация отсутствует в письменных источниках. При этом ядра находили как в непосредственной близости от острогов, так и далеко за пределами известных оборонительных сооружений. Вне зоны боевых действий ядра могли использовать для прочистки труб, ловли рыбы (в качестве грузил) или как часть снаряжения старателей.