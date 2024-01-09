17 лет первому iPhone. Каким он был — по сравнению с iPhone 15

17 лет назад, 9 января 2007 года, основатель компании Apple Стив Джобс презентовал первый iPhone. Устройство стало инновационным само по себе и кардинально изменило подход к созданию смартфонов — до сих пор современные гаджеты отдаленно напоминают первую версию яблочного гаджета.

Осенью 2023 года техногигант выпустил уже 15 по счету серию iPhone. В честь 17-летия первой модели сравниваем, чем отличается iPhone первого и последнего поколения.

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Переход к минимализму

Первый iPhone был совершенно непривычным устройством на фоне своих конкурентов тех лет. Монолитный корпус, сдержанный дизайн, минимум элементов, управление несколькими кнопками и сенсорный экран. Последний, кстати, работал без стилуса. Такое решение Apple оказалось крайне удачным и изменило подход к созданию телефонов.

Другие компании стали, по сути, копировать устройство и постепенно отказываться от множества кнопок, qwerty-клавиатур и экспериментов с формами корпусов. Отдельно стоит высказаться и об экране. Диагональ в 3,5 дюйма, которая сейчас кажется невероятно маленькой, была внушительной для своего времени.

При этом у модели были и определенные недостатки. Например, 2-мегапиксельная камера не могла снимать видео, а сам смартфон не отличался многозадачностью. Кроме того, не самой удобной оказалась и операционная система — она не позволяла передавать картинки и музыку другим пользователям, не поддерживала множество распространенных на тот момент форматов данных, а загрузку файлов позволяла проводить только через iTunes.

Цена на iPhone с 4 Гб внутренней памяти тогда составляла 499 долларов, а версии с 8 Гб — 599 долларов. Кроме того, в комплекте шел двухлетний контракт на оказание услуг связи.

Отличия первого iPhone от последнего

Продажи последнего iPhone 15 начались 22 сентября. Цена на устройство за 17 лет выросла: стартовая стоимость обычной модели теперь составляет 799 долларов, Plus — 899 долларов, Pro — 1099 долларов, а Pro Max — 1299 долларов. Обязательного контракта с оператором теперь нет.

Первое, что бросается в глаза — размер экрана. Диагональ выросла почти в два раза — до 6,1 дюйма у обычной версии и до 6,7 дюйма у версии Plus и Pro Max. Также значительно прокачалась и камера — от одного объектива к четырем, основной из которых имеет разрешение в 48 мегапикселей. Разумеется, съемка видео у iPhone 15 есть — смартфон может снимать в разрешении до 4K при 60 Fps, что во времена первого iPhone было недоступно ни одному устройству.

Еще одно ощутимое отличие — переход на USB Type-C. Эта линейка устройств стала первой, которая использует для зарядки и передачи данных унифицированный и распространенный в мире разъем. Отметим, что это не первое изменение порта зарядки — в 2012 году Apple перешла на 8-контактный Lightning. В отличие от предшественника, он передавал не только аналоговый, но и цифровой сигнал.

Ощутимо улучшилась и сама iOs. Несмотря на то, что в оболочке система сохранила общие черты первых поколений, от былой неповоротливости не осталось и следа. Теперь смартфон может работать с десятком приложений одновременно, возможность обмена данными сильно расширилась, а Apple Store заполнен приложениями от разработчиков со всего мира.

Еще одно изменение — батарея. Первый iPhone комплектовался аккумулятором на 1400 mAh, а вот последний комплектуется элементом свыше чем на 3200 mAh в зависимости от модели. При этом увеличение объема аккумулятора вовсе не означает, что работать устройство стало дольше — расход заряда вырос вслед за совершенствованием комплектующих.