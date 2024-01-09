Telegram почти догнал «ВКонтакте» по размеру месячной аудитории в РФ

Мессенджер Telegram почти догнал соцсеть «ВКонтакте» по объёму аудитории в России, сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope. За два года месячная аудитория мессенджера в стране увеличилась более чем на 30 млн человек и по состоянию на октябрь 2023 года составила 82,3 млн. Аудитория «ВКонтакте» за аналогичный период оценивалась в 89,2 млн пользователей.

Третье место по популярности занял сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok с аудиторией в 67,6 млн человек, на четвёртом — соцсеть «Одноклассники» с 50,1 млн.

Аудитория Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) уменьшилась более чем в два раза — до 25,1 млн. Соцсеть заняла пятое место, на шестом — Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) с 18,1 млн пользователей.

Ранее Mediascope представил данные, согласно которым по итогам июля 2023 года Telegram обогнал «ВКонтакте» по среднесуточному охвату пользователей. Показатель у мессенджера составил 54,3 млн человек против 52,6 млн у «ВКонтакте».