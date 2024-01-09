В Нидерландах впервые вырастили мини-мозг из настоящих тканей

Мини-мозг из настоящих тканей впервые вырастили в Нидерландах
Ученые из Нидерландов впервые вырастили мозговой органоид из мозговой ткани человеческого плода. Объект размером с рисовое зернышко содержал множество типов клеток, которые самоорганизовались в сложные трехмерные структуры.
В отличие от настоящего мозга, органоид был лишен мыслей, эмоций или сознания. Тем не менее, ученые назвали его эффективной моделью для исследований заболеваний головного мозга, особенно у детей. Так, они спровоцировали рост опухолей в мини-мозге и протестировали их реакцию на существующие противораковые препараты.
Мини-мозг имитирует ключевые аспекты развития и функционирования настоящего человеческого мозга. Ранее такие органоиды выращивали из стволовых клеток, но никогда – из уже сформированной ткани мозга.
Команда из Утрехтского университета собрала образцы ткани у умерших плодов в возрасте от 12 до 15 недель, предоставленных анонимными донорами. Затем они вырастили образцы каждой из тканей на отдельных планшетах, используя определенные питательные вещества.
Через четыре-восемь дней ученые заметили формирование «множественных организованных трехмерных структур», которые позже превратились в органоиды. В них идентифицировали нейроны и характерные для человека клетки радиальной глии. Ткани вырабатывали собственные белки, действующие как «строительные леса» и поддерживающие трехмерную организацию.
Наблюдение за таким объектом позволит ученым лучше понять, как окружающая среда влияет на развитие клеток. В дальнейшем исследователи намерены создать более сложные версии мини-мозга, чтобы проанализировать причины развития микроцефалии и других заболеваний, сообщает Cell.
Ранее ученые создали мозговой имплант для улучшения интеллекта. Он позволяет людям восстановиться после тяжелых черепно-мозговых травм.