Найден протопланетный диск, из которого могут появиться планеты земного типа

Международная группа астрономов нашла протопланетный диск, кольца которого богаты силикатами и железом. В таких условиях могут формироваться планеты земного типа, похожие на Землю и Меркурий. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics.

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Протопланетные диски — это диски из плотного газа и пыли, которые образуются вокруг молодых звезд. Из таких дисков могут образовываться планеты, когда под действием гравитации происходит их коллапс. Частицы пыли, которые входят в состав протопланетных дисков, при этом могут слипаться и взаимодействовать между собой, давая начало более сложным веществам и структурам.

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Используя оптический интерферометр системы телескопов Very Large Telescope Европейской Южной Обсерватории, международная группа астрономов изучила протопланетный диск вокруг молодой звезды HD 144432, которая находится от нас на расстоянии 500 световых лет. В этом диске пыль образует три концентрических кольца. Если сравнивать этот диск с Солнечной системы, то по расстоянию от своей звезды первое кольцо почти совпадает с орбитой Меркурия, второе — с орбитой Марса, а третье — с орбитой Юпитера. В промежутках между этими кольцами, вероятно, формируется две планеты, которые по массе сравнимы с Юпитером.

Изучая состав колец в протопланетном диске, исследователи нашли в них силикаты и другие минераллы, а также металлическое железо. Присутствие таких веществ указывает на то, что в условиях этого протопланетного диска могут формироваться планеты земного типа, ведь силикаты есть в коре и мантии Земли, а железо — в ядрах Земли и Меркурия. Ученые также определили, что вблизи звезды температура диска может достигать 1800 К (около 1500℃), а на наибольшем отдалении от нее — всего 300 К (около 25℃). При высокой температуре частицы минералов и железа могут плавиться и формировать кристаллы.