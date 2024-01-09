Авиакомпании США обнаружили незакрепленные болты на самолетах Max 9

Американские авиакомпании United Airlines и Alaska Airlines обнаружили незакрепленные детали на некоторых из своих самолетов Boeing 737 Max 9. Об этом сообщает The New York Times.

Авиаперевозчики провели проверки после того, как 5 января у самолета Max 9 компании Alaska Airlines при наборе высоты оторвалась дверь запасного выхода. В результате произошла резкая разгерметизация салона, но самолет успел подняться лишь на высоту в пять тысяч метров. Пилоты начали быстро снижаться и благодаря этому никто на борту серьезно не пострадал.

Дверь, которую сорвало, крепилась четырьмя болтами.

Федеральное управление гражданской авиации США потребовало проверить самолеты Boeing 737 Max 9 по всему миру. В итоге United Airlines и Alaska Airlines объявили, что некоторые болты на самолетах оказались незакрепленными.

В United Airlines заявили, что речь идет о болтах в панелях, известных в отрасли как дверные заглушки. Заглушки расположены там, где была бы дверь аварийного выхода, если бы в самолете было больше мест. Проблему зафиксировали в десяти из 79 Boeing 737 Max 9, находящихся в парке авиакомпании.