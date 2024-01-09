Ученые нашли угрозу здоровью в бутилированной воде

Литровая бутылка воды может содержать до 240 тысяч пластиковых частиц, и 90% из них достаточно малы, чтобы попасть в кровоток человека. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Bloomberg.

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К такому выводу пришли химики из Колумбийского университета, которые с помощью метода микроскопии и алгоритмов на основе огромного количества данных, проанализировали 25 литровых бутылок трех популярных американских производителей (каких именно, не указано). В них было обнаружено 110-370 тысяч частиц, из которых 90% — нанопластик.

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При этом ученые в своем исследовании взяли за основу семь распространенных типов пластика, в том числе и тех видов, из которых делают большинство бутылок для воды, а также молочных продуктов.

Исследователи отметили, что «проблемы со здоровьем, связанные с пластиковым загрязнением, могут быть существенно недооценены». В частности, ранее не учитывалось, что частицы пластика могут быть настолько маленькими, что способны проникать через плаценту в организм ребенка.

«Раньше это была просто темная область, не нанесенная на карту. Исследования токсичности позволяли лишь предполагать, что там находится. Это открывает окно, через которое мы можем заглянуть в мир, который раньше был нам неизвестен», — заявил соавтор исследования химик-эколог из Колумбийского университета Бейжан Ян.

При этом ученые обратили внимание на то, что часть обнаруженных ими частиц не удалось идентифицировать, а значит, загрязнение пластиком может быть еще сильнее, чем предполагалось ранее.

Издание также напомнило, что еще в 2021 году исследователи предупреждали, что к попаданию в жидкость крошечных пластиковых кусочков может привести даже простое открытие и закрытие крышки пластиковой бутылки с водой.