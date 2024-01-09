Ученые нашли угрозу здоровью в бутилированной воде
Литровая бутылка воды может содержать до 240 тысяч пластиковых частиц, и 90% из них достаточно малы, чтобы попасть в кровоток человека. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Bloomberg.
К такому выводу пришли химики из Колумбийского университета, которые с помощью метода микроскопии и алгоритмов на основе огромного количества данных, проанализировали 25 литровых бутылок трех популярных американских производителей (каких именно, не указано). В них было обнаружено 110-370 тысяч частиц, из которых 90% — нанопластик.
При этом ученые в своем исследовании взяли за основу семь распространенных типов пластика, в том числе и тех видов, из которых делают большинство бутылок для воды, а также молочных продуктов.
Исследователи отметили, что «проблемы со здоровьем, связанные с пластиковым загрязнением, могут быть существенно недооценены». В частности, ранее не учитывалось, что частицы пластика могут быть настолько маленькими, что способны проникать через плаценту в организм ребенка.
«Раньше это была просто темная область, не нанесенная на карту. Исследования токсичности позволяли лишь предполагать, что там находится. Это открывает окно, через которое мы можем заглянуть в мир, который раньше был нам неизвестен», — заявил соавтор исследования химик-эколог из Колумбийского университета Бейжан Ян.
При этом ученые обратили внимание на то, что часть обнаруженных ими частиц не удалось идентифицировать, а значит, загрязнение пластиком может быть еще сильнее, чем предполагалось ранее.
Издание также напомнило, что еще в 2021 году исследователи предупреждали, что к попаданию в жидкость крошечных пластиковых кусочков может привести даже простое открытие и закрытие крышки пластиковой бутылки с водой.
Ранее борющаяся с загрязнением окружающей среды некоммерческая организация 5 Gyres в ходе проведенного эксперимента выяснила, что экологически чистая посуда из биопластика не разлагается в природе в естественных условиях. Исследователи обратили внимание на то, что за время эксперимента ни один образец из биопластика не разрушился полностью. Но некоторые из них износились и начали распадаться на более мелкие кусочки.