Половина продаваемых в России iPhone активируется за рубежом

Половина всех iPhone, продающихся в России, активирована за рубежом. Крупные розничные сети начали предупреждать клиентов об этом. Ситуация касается и некоторых партий Samsung, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Устройства до поставки в Россию по параллельному импорту извлекаются из упаковки и регистрируются в заграничных сотовых сетях. Если год назад активированных таким образом смартфонов продавалось 20%, то сейчас около 50%.

«Точно подсчитать крайне сложно — импорт таких устройств крайне непрозрачен», — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он поясняет, что основная цель активации гаджетов — желание перепродавцов и покупателей скрыть логистическую цепочку, по которой смартфоны попадают в РФ от вендора, и избежать разного рода санкций. Если телефон активирован в неподсанкционной стране, это легитимизирует его продажу в глазах производителя, добавляет он.

Большинство опрошенных изданием участников рынка согласны, что чаще всего покупатели сталкиваются именно с активированными iPhone. Между тем активированные Samsung также поставляются в РФ по параллельному импорту.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников предупреждает, что покупать активированные смартфоны рискованно — никто не даст гарантии, что покупатель получит не б/у и не украденный гаджет. Причем речь идет не о единичном устройстве, а о целых партиях похищенных смартфонов, предупреждает эксперт.