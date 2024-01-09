Компания TCL представила новую линейку планшетов NXTPAPER, которая ориентирована на комфорт глаз. Новые 14- и 10-дюймовые модели с передовой технологией NXTPAPER 3.0 обеспечат удобство чтения, смешивая черты электронных «читалок» и планшетов.

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Планшет TCL NXTPAPER 14 Pro имеет 2,8K-дисплей и интерфейс VersaView. Этот экран имитирует чтение на бумаге, переключаясь между черно-белым режимом и обычным для максимального удобства.

Модель, работающая на чипе Dimensity 8020 от MediaTek, обеспечивает улучшенную яркость до 700 нит и использование технологии циркулярно поляризованного света (CPL) для естественного чтения, даже под ярким солнцем.

Планшет Tab 10 NXTPAPER 5G, в свою очередь, предлагает схожую технологию дисплея на 10,4-дюймовом экране с поддержкой 5G, нацеленный на более компактного пользователя.