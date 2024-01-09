В США сообщили о проблемах с лунным модулем Peregrine

С лунным модулем Peregrine произошла аномалия, помешавшая аппарату стабилизироваться относительно Солнца. Об этом сообщила компания-разработчик Astrobotic в своем аккаунте в X .

Позднее стало известно, что модуль стал очень быстро терять топливо.

Модуль запустили в понедельник, 8 января с помощью новейшей ракеты-носителя Vulcan. На ракете также находится капсула с прахом нескольких человек, а также волосы президентов США — Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.