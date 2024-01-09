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В США сообщили о проблемах с лунным модулем Peregrine

В США сообщили о проблемах с лунным модулем Peregrine
© Lenta.ru

С лунным модулем Peregrine произошла аномалия, помешавшая аппарату стабилизироваться относительно Солнца. Об этом сообщила компания-разработчик Astrobotic в своем аккаунте в X.

Уточняется, что специалисты компании работают над устранением неполадок.

Позднее стало известно, что модуль стал очень быстро терять топливо.

Модуль запустили в понедельник, 8 января с помощью новейшей ракеты-носителя Vulcan. На ракете также находится капсула с прахом нескольких человек, а также волосы президентов США — Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.

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