У передающих звук в мозг наушниках появился ИИ

Компания Mojawa представила новую модель наушников с технологией костной проводимости HaptiFit Terra, которые оснащене встроенным спортивным тренером на базе искусственного интеллекта.

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Новый помощник может помочь достичь поставленных целей, разрабатывая персональные тренировочные программы и отслеживая показатели, такие как частота сердечных сокращений, шаги, темп, сожженные калории, расстояние и даже количество кругов для пловцов, предоставляя тактильную обратную связь в режиме реального времени.

HaptiFit Terra гарантирует не только высокое качество звука с магнитно-левитирующими басами, но и привлекательный дизайн. Его особенности включают светящиеся индикаторы для бегунов, предупреждая о повышенном пульсе, а также тактильные сигналы о текущем прогрессе.