Astrobotic восстановила связь с лунным модулем Peregrine

Компания Astrobotic, разработавшая лунный посадочный модуль Peregrine, смогла восстановить связь с аппаратом и продолжает изучать причины технического сбоя.

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"Мы восстановили связь с Peregrine после ее отключения. Импровизированный маневр команды специалистов позволил успешно переориентировать солнечную панель Peregrine в направлении Солнца. Теперь мы заряжаем батарею", - говорится в заявлении Astrobotic. Отмечается, что специалисты изучают данные о произошедшей технической неполадке и ее возможной причине - сбое в работе двигательной установки.

Ранее Astrobotic сообщала, через несколько часов после отделения от ракеты-носителя Vulcan модуль столкнулся с неисправностью, которая "не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце". Компания выразила опасение, что из-за "аномальной работы двигательной установки" под угрозой может оказаться "возможность космического корабля совершить мягкую посадку на Луну".

8 января в 02:18 по местному времени (10:18 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету Vulcan, которая должна доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий НАСА, в том числе для доставки коммерческих грузов. Если миссия пройдет успешно, ожидается, что Peregrine достигнет Луны 23 февраля.

В случае успешных запусков Vulcan может в будущем заменить в качестве основного носителя ракету компании Atlas V.