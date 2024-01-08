На летящем к Луне модуле Peregrine возникла нештатная ситуация

Нештатная ситуация произошла на лунном модуле Peregrine, сообщает The New York Times.

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Специалисты пытаются решить возникшую проблему, сообщила разработавшая космический аппарат частная компания Astrobotic.

Возникла аномалия, которая мешает аппарату принять стабильное положение с ориентацией на Солнце. Поломка не позволила наклонным солнечным панелям повернуться к звезде, что очень важно, поскольку от панелей заряжаются батареи. До этого все системы Peregrine работали штатно, были успешно включены его двигатели.

NASA пока не комментировало ситуацию.

Peregrine, который Astrobotic создает по контракту с NASA в рамках американской лунной программы «Артемида», должен доставить на Луну пять научных инструментов NASA, камень с Эвереста, криптомонету Bitcoin, прах землян и ряд других предоставленных коммерческими партнерами миссии символических грузов из различных стран мира.

В частности, модуль везет останки трех актеров сериала «Звездный путь», сценариста телепроекта Джина Родденберри и его супруги.