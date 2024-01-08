Цену флагманского Oppo Find X7 Ultra слили в сеть накануне анонса

Накануне официального анонса Oppo Find X7 Ultra, в сеть просочилась информация о стоимости нового флагмана.

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Согласно утечке, цена модели с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя составит около $915, а версия 16/512 ГБ обойдется уже в $985. Устройство будет доступно в синем, оранжевом и черном цветах.

Эти цены, как предполагается, будут актуальны для офлайн-рынка в Китае. Стоит отметить, что утечки могут быть неточными, поэтому рекомендуется относиться к этой информации с осторожностью до официального подтверждения от Oppo.

Oppo Find X7 Ultra обещает стать впечатляющим устройством с 6.82-дюймовым OLED-дисплеем, предлагающим разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц.

Смартфон будет оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой и квадрокамерой на задней панели с датчиками на 50 Мп.