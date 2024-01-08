Человеческие останки и ДНК успешно отправили на Луну

Ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance успешно отправила на Луну частный лунный модуль Peregrine, а также человеческие останки и ДНК.

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Модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic из Питтсбурга, стремится стать первым частным космическим аппаратом, мягко приземлившимся на Луне.

Он отправлен в рамках программы CLPS NASA, которая призвана подготовить почву для пилотируемых лунных посадок в рамках программы Артемида.

На борту Peregrine находятся различные научные грузы, предоставленные NASA и другими космическими агентствами, а также коммерческие грузы.