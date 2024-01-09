Вышел рекламный ролик Apple Vision Pro с героями фильмов и мультфильмов

Интересно, что в ролике Apple использовала кадры из фильмов, мультсериалов и мультфильмов, на которых главные герои надевают что-то на лицо или голову, будь то шлем, маску или очки.

Vision Pro можно будет купить со 2 февраля 2024 года. Предзаказы будут открыты в пятницу, 19 января. Пока продажа Apple Vision Pro будет осуществляться только на территории США по цене $ 3499 (более 313 тысяч рублей по текущему курсу). Потом устройство доберётся и до других стран.