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Долгожданные Samsung Galaxy S24 получат экран нового поколения OLED М13

Samsung готовится представить новую серию смартфонов Galaxy S24, особенностью которых станет экран нового поколения OLED М13.

Долгожданные Samsung Galaxy S24 получат экран нового поколения OLED М13
© Ferra.ru

Это подтверждено компанией и будет официально анонсировано на мероприятии Unpacked, уже 17 января в США.

Экраны OLED М13 в Galaxy S24 отличаются от предыдущих моделей Galaxy S23 и Galaxy Z5. Они обещают быть более эффективными и яркими благодаря использованию нового материала A-ETL от LG Chem.

Galaxy S24 Ultra, вероятно, получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и экран с разрешением 2K, яркостью до 2600 кд/м2. Также ожидается наличие 200-мегапиксельной камеры с 3-кратным и 5-кратным зумом.

Все это указывает на улучшение качества изображения и общей производительности в новых моделях Samsung. Инсайдер Ice Universe также подтвердил эти сведения.

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