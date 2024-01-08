Шлем Apple Vision Pro появится в продаже 2 февраля

Компания Apple объявила, что шлем смешанной реальности Vision Pro можно будет купить со 2 февраля 2024 года. Предзаказы будут открыты в пятницу, 19 января.

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Пока продажа Apple Vision Pro будет осуществляться только на территории США по цене $ 3 499 (более 313 тыс. рублей по текущему курсу).

Устройство, в котором можно работать в цифровом пространстве, оставаясь в реальном мире, Apple представила прошлым летом. Надев шлем, пользовать сможет с помощью жестов и голоса управлять происходящим на экране, но в том же время сможет взаимодействовать с окружающими.