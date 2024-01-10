Ученые рассказали, почему жители Крайнего Севера быстрее стареют

Одно из первых в мире исследований негативного влияния климата на продолжительность жизни с участием коренного населения Якутии провели нижегородские ученые. Оценка рисков работы в экстремальных климатических условиях актуальна в связи с активным освоением Крайнего Севера.

Исследователи отмечают, что разница летней и зимней температур там может достигать 80 градусов при летней норме +30 и зимней до -50. Из-за долгосрочной адаптации к экстремальным климатическим условиям якуты биологически на 3-4 года старше жителей европейской части России.

Как рассказал заместитель директора Института здорового старения ННГУ Михаил Иванченко, скорость старения жителей Якутии измерили с помощью восьми моделей эпигенетических часов.

- Эпигенетические отклонения обнаружены в генах, отвечающих за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения. Организм якутов быстрее вырабатывает необходимую энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла, но, по-видимому, биологическая цена такой адаптации - ускоренное старение, - отмечает ученый.