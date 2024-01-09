Oppo представила первый в мире смартфон с двумя перископными камерами

Компания Oppo представила свой новейший флагманский смартфон — Find X7 Ultra, который стал первым в мире устройством с двумя перископными камерами.

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Find X7 Ultra оснащен квадрокамерой, включая новейший 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900, который обещает высокое качество изображения без потери естественности цветов.

Кроме того, смартфон имеет 120 Гц 6.82-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением QuadHD+ и максимальной яркостью до 4500 нит.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, поддерживается до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ внутреннего накопителя стандарта UFS 4.0.

Главной особенностью Find X7 Ultra являются его камеры. В смартфоне установлены четыре мощных 50-мегапиксельных сенсора, включая второе поколение 1-дюймового сенсора Sony LYT-900.

GSMArena

Уникальной чертой является двойная перископная система: 65-мм 3-кратная перископная камера с сенсором Sony IMX890 и 135-мм 6-кратная телеобъективная камера с сенсором Sony IMX858. Обе камеры оснащены оптической стабилизацией изображения.

Find X7 Ultra также оснащен аккумулятором на 5000 мАч, поддерживающим 100 Вт проводную и 50 Вт беспроводную зарядку. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 и фирменной оболочкой ColorOS.