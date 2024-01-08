В США стартовала ракета Vulcan с аппаратом для посадки на Луну

Ракета-носитель Vulcan Centaur стартовала во Флориде с аппаратом Peregrine, который должен совершить посадку на Луну. Прямую трансляцию события ведет компания United Launch Alliance (ULA) на своем YouTube-канале.

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Старт ракеты был дан в расчетные 02:18 по местному времени (10:18 мск). Это первый полет разрабатываемой с 2014 года ракеты-носителя — в будущем Vulcan должен заменить применяемые ULA ракеты Atlas V, Delta IV и Delta Heavy.

В своем сертификационном полете Vulcan должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат Peregrine. Его разрабатывала частная компания Astrobotic по контракту с НАСА. Ожидается, что аппарат с пятью исследовательскими инструментами на борту совершит посадку в районе Залива вязкости 23 февраля.