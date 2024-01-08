Интернет будущего - Web3 - забыли на фоне «сияния» ИИ: сможет ли он выжить

Web3, видение децентрализованного интернета, построенного на блокчейне и криптовалютах, столкнулось с суровой реальностью — «заморозкой» финансирования. По данным Crunchbase, после привлечения 21,5 миллиарда долларов в 2022 году, в 2023 году стартапы Web3 получили всего 7,8 миллиарда долларов. Тем временем искусственный интеллект находится в центре внимания: только в 2023 году на него было привлечено 17,8 миллиарда долларов.

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Такое неравенство объясняется несколькими факторами. Критики указывают на расплывчатое определение Web3 и трудности с привлечением значительной базы пользователей.

Неопределенность в сфере регулирования, особенно в отношении криптовалют, также играет свою роль. Как объясняет Ричард Дулуде из Underscore VC, инвесторы ждут ясности, прежде чем снова входить в рынок. Макроэкономические факторы, такие как повышение процентных ставок, усиливают осторожные настроения.

Помимо внешних факторов, Web3 сталкивается с внутренними проблемами. Джиллиан Греннан, профессор Калифорнийского университета в Беркли, отмечает нынешнее неудобство технологии для пользователей: «Она все еще довольно громоздка для взаимодействия». До тех пор пока Web3 не станет доступной и не предложит убедительные ценные предложения, массовое внедрение и возобновление финансирования остаются маловероятными.

Несмотря на спад, проблески надежды все же есть. Дулуде ожидает, что ясность в нормативно-правовой базе приведет к «переходу от погони за ростом к инвестированию в рост». Этот переход может привести к тому, что приоритет будет отдан устойчивым компаниям, решающим проблемы использования Web3.