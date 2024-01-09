Ученые описали удаление Луны от Земли на 600 млн лет вперед

Около каждых 18 месяцев происходит полное солнечное затмение на Земле благодаря Луне, блокирующей солнечный свет. Однако, по данным ученых, Луна ежегодно отдаляется от Земли на 3,8 см, что со временем изменит это явление.

Диаметр Солнца в 400 раз больше, чем у Луны, и находится от Земли в 400 раз дальше, что создает условия для полных солнечных затмений. Но с увеличением расстояния от Луны ее угловой размер будет казаться меньше. При сохранении текущей скорости удаления Луна преодолеет 23 000 км примерно за 600 миллионов лет, что может привести к прекращению полных затмений раньше из-за увеличения размера Солнца.

Этот медленный отход Луны был обнаружен с помощью экспериментов на зеркальных панелях, оставленных на спутнике миссиями Аполлон. Используя лазерные лучи, ученые выявили удлинение пути лазера каждый год, что указывает на удаление Луны.

В системе Земля-Луна сохраняется момент импульса. Поэтому замедление вращения Земли из-за гравитационного притяжения Луны влияет на ее орбиту. Приливы, вызванные Луной, создают сопротивление и тормозят вращение Земли, что заставляет Луну отдаляться и уменьшать свою тень на Земле.

Считается, что Луна образовалась из обломков столкновения Земли с крупным объектом 4,5 миллиарда лет назад. По моделям, первоначально она могла находиться на расстоянии до 24 000 км от Земли, и с тех пор постепенно удаляется.

Через 600 миллионов лет, если на Земле останутся люди, они будут наблюдать только кольцевые затмения, когда Луна не полностью закрывает Солнце. Луна будет казаться меньше, как в самой дальней точке ее орбиты сегодня.