Окончание работы МКС обойдется в $1 миллиард

Окончание работы Международной космической станции обойдется в $1 миллиард
Все указывает на то, что Международная космическая станция прекратит свое существование примерно через десять лет в результате контролируемого спуска в атмосферу. Но это будет сложный, опасный и дорогостоящий процесс
Международная космическая станция (МКС) постоянно обитаема уже почти четверть века. За это время на ней побывали астронавты из разных стран и проводились различные научные эксперименты. Это форпост человечества на краю космоса. Но, несмотря на успех и популярность, дни Международной космической станции сочтены, и это лишь вопрос времени, когда она сгорит в атмосфере Земли.
В ближайшие месяцы НАСА будет оценивать проекты устройства для безопасного вывода МКС в нижние слои атмосферы, где она впоследствии погибнет. Агентство заявляет, что рассчитывает заплатить за утилизацию МКС около 1 миллиарда долларов.
Гибель орбитальной станции
Если не произойдет кардинальной переоценки ситуации, конец Международной космической станции ожидается примерно в 2031 г. Но уже сейчас ясно, что это будет очень деликатный вопрос, как с точки зрения космической техники, так и с точки зрения международной дипломатии.
Гибель Международной космической станции напрямую связана с ее расположением на низкой околоземной орбите, где она постоянно сталкивается с земной атмосферой, теряя скорость и высоту. Если бы не периодические возгорания двигателей, обычно на российских грузовых кораблях «Прогресс», пристыкованных к станции для коррекции орбиты, МКС давно бы уже распалась и сгорела в атмосфере.
Теоретически можно вывести МКС на высокую орбиту, где она практически не будет соприкасаться с атмосферой. Но это будет чрезвычайно дорого, и станция будет постоянно подвергаться риску. Со временем она разрушится и значительно увеличит количество и без того проблемного орбитального мусора. Постепенный демонтаж станции также нереален – МКС не предназначена для демонтажа, и любая попытка разобрать ее грозит неконтролируемой дезинтеграцией, считают эксперты. О неконтролируемом падении станции также не может быть и речи – 450-тонный колосс размером с футбольное поле может нанести колоссальный ущерб жизни и имуществу людей.
НАСА отказалось от первоначального плана использовать несколько российских грузовых кораблей «Прогресс» для контролируемого спуска с МКС, поэтому, скорее всего, придется полагаться на собственные силы. Но существующий флот нероссийских кораблей не предлагает ничего подобного. Европейский сервисный модуль (ESM), который прошел успешные испытания с космическим кораблем Orion в конце 2022 года, кажется наиболее полезным на данный момент, но даже он не совсем безупречен для этой задачи. Таким образом, решение заключается в разработке нового корабля, основной (и, возможно, единственной) задачей которого будет транспортировка крупнейшего космического проекта в истории человечества в его последнее путешествие.