Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

На 89 году жизни скончался швейцарский ученый Никлаус Вирт. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации вычислительной техники (АСМ).

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— С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта, скончавшегося 1 января 2024 года, — говорится в сообщении.

Вирт являлся создателем инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL. Именно они послужили основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований.