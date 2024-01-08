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Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

На 89 году жизни скончался швейцарский ученый Никлаус Вирт. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации вычислительной техники (АСМ).

Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт
© Tyomitch

— С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта, скончавшегося 1 января 2024 года, — говорится в сообщении.

Вирт являлся создателем инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL. Именно они послужили основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований.

В апреле 1999 года в возрасте 65 лет ученый вышел на пенсию, а через восемь лет Вирт получил ученую степень почетного доктора Российской академии наук.

Наука и техника
РАН